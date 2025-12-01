Меню
Злая. Часть 2
Расписание сеансов Злая. Часть 2, 2025 в Шымкенте
10 декабря 2025
Расписание сеансов Злая. Часть 2, 10 декабря 2025 в Шымкенте
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Факты
Вся информация о фильме
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, RU
10:25
от 1500 ₸
12:00
от 1500 ₸
15:15
от 6000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
