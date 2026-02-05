Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Левша Расписание сеансов Левша, 2026 в Шымкенте 7 февраля 2026

Расписание сеансов Левша, 7 февраля 2026 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5 Завтра 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Левша»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D
16:10 от 2100 ₸
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Заклятие. Обряд реинкарнации
Заклятие. Обряд реинкарнации
2025, США / Канада, драма, ужасы, триллер
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше