Киноафиша Фильмы Горничная Расписание сеансов Горничная, 2025 в Шымкенте 22 февраля 2026

Расписание сеансов Горничная, 22 февраля 2026 в Шымкенте

Вся информация о фильме
Сегодня 21 Завтра 22
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, RU
23:05 от 3000 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Железо
Железо
2026, Казахстан, драма
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Верни меня из мёртвых
Верни меня из мёртвых
2025, Италия, ужасы, триллер
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Ловушка для кролика
Ловушка для кролика
2025, США, ужасы, детектив, триллер
