Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Горничная Расписание сеансов Горничная, 2025 в Шымкенте 27 января 2026

Расписание сеансов Горничная, 27 января 2026 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 23 Завтра 24 вс 25 пн 26 вт 27 ср 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Горничная»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Pixel Cinema г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D, RU
12:40 от 3000 ₸ 21:30 от 3000 ₸ 23:35 от 3000 ₸
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше