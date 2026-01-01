Меню
Фильмы
Анаконда
Расписание сеансов Анаконда, 2025 в Шымкенте
7 января 2026
Расписание сеансов Анаконда, 7 января 2026 в Шымкенте
Сегодня
1
Завтра
2
сб
3
вс
4
пн
5
вт
6
ср
7
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Анаконда»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Galaxy Cinema Shymkent
г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330
2D, RU
17:50
от 2100 ₸
20:55
от 2300 ₸
23:50
от 2300 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Мелодия их мечты
Рецензия
Отзывы
2025, США, биография, драма, исторический
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
