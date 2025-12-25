Меню
Киноафиша Фильмы Анаконда Расписание сеансов Анаконда, 2025 в Шымкенте 26 декабря 2025

Расписание сеансов Анаконда, 26 декабря 2025 в Шымкенте

Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D, RU
12:45 от 1900 ₸ 16:55 от 2100 ₸ 20:45 от 2300 ₸ 22:45 от 2300 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
10:50 от 2400 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
10:00 от 2400 ₸ 00:20 от 2800 ₸ 01:20 от 2800 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Океан чудес
Океан чудес
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
