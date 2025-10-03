Меню
Киноафиша Фильмы Нескромные Расписание сеансов Нескромные, 2025 в Шымкенте 3 октября 2025

Расписание сеансов Нескромные, 3 октября 2025 в Шымкенте

Как купить билеты на сеанс фильма «Нескромные»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, RU
23:10 от 7000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D, RU
23:25 от 2100 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
22:30 от 3200 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
01:10 от 2800 ₸
