Меню
Киноафиша
Шымкент, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Сентиментальная ценность
Расписание сеансов Сентиментальная ценность, 2025 в Шымкенте
16 декабря 2025
Расписание сеансов Сентиментальная ценность, 16 декабря 2025 в Шымкенте
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
15
Завтра
16
ср
17
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Сентиментальная ценность»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, RU
20:25
от 7000 ₸
23:45
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
На этой неделе в топе ИВИ были только российские проекты: 2 культовых сериала и один долгожданный фильм
Мины, паралитический газ и эвакуация всего города в мирные 80-е: это произошло не только в советском фильме «Дело для настоящих мужчин», но и в реальности
Разобрались раз и навсегда: «Зверополис» и «Зверопой» — это одна вселенная или нет
Не блокбастер, не франшиза, но 98% зрителей советуют посмотреть: этот военный триллер Гая Ричи прошёл мимо многих — и зря
Netflix замахнулся на лавры главного хита HBO: этому сериалу уже пророчат славу первого сезона «Настоящего детектива»
«Хвастун воскресил невесту из морозилки»: ИИ зашифровал 5 советских новогодних фильмов в одну строчку — попробуйте угадать (тест)
Паша Семёнов в костюме Деда Мороза: эту новогоднюю серию «Невского» непросто забыть
«Дай бог этому Деппу здоровья!»: Басилашвили услышал про новую версию «Мастера и Маргариты» — и его реакция как холодный душ
Только одному сериалу с Авериным зрители поставили 8,3 из 10: это не «Склифосовский» и не «Глухарь»
Не только второй сезон «Золотого дна»: 5 российских проектов, где Гуськов появляется на экране вместе со своей женой
Этот сериал НТВ отличается от других проектов телеканала: вместо кабинетов — тайга и дух русского севера, но интриги не меньше
В СССР про них говорили шепотом, ведь такого быть не могло: 5 честных и реальных сериалов про советских маньяков
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667