Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Прыгуны Расписание сеансов Прыгуны, 2026 в Шымкенте 6 марта 2026

Расписание сеансов Прыгуны, 6 марта 2026 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 5 Завтра 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Прыгуны»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
10:35 от 2400 ₸ 12:50 от 2400 ₸ 15:05 от 2600 ₸ 17:20 от 3000 ₸ 19:35 от 3000 ₸
2D, RU
10:15 от 2400 ₸ 10:30 от 5000 ₸ 12:30 от 2400 ₸ 12:45 от 5000 ₸ 14:45 от 2600 ₸ 15:00 от 6000 ₸ 17:00 от 3000 ₸ 19:15 от 3000 ₸ 21:30 от 3000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D, KZ
10:10 от 1700 ₸ 15:55 от 1900 ₸
2D, RU
11:00 от 1700 ₸ 13:05 от 1700 ₸ 15:10 от 1900 ₸ 17:15 от 1900 ₸ 19:20 от 2100 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
17:10 от 2800 ₸
2D, KZ
12:10 от 2400 ₸ 16:10 от 2800 ₸
2D, RU
10:20 от 2400 ₸ 14:10 от 2800 ₸ 15:10 от 2800 ₸ 18:20 от 3200 ₸ 19:20 от 3200 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
17:10 от 2800 ₸ 19:30 от 3200 ₸
2D, KZ
12:10 от 2400 ₸ 16:10 от 2800 ₸ 18:30 от 3200 ₸
2D, RU
10:10 от 2400 ₸ 14:10 от 2800 ₸ 15:10 от 2800 ₸ 17:50 от 2800 ₸ 18:50 от 2800 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
17:10 от 2800 ₸ 19:20 от 3200 ₸
2D, KZ
11:40 от 2400 ₸ 13:50 от 2400 ₸ 16:10 от 2800 ₸ 18:20 от 3200 ₸
2D, RU
10:30 от 2400 ₸ 12:40 от 2400 ₸ 14:50 от 2800 ₸ 15:50 от 2800 ₸ 17:00 от 2800 ₸ 18:00 от 2800 ₸ 19:10 от 3200 ₸ 20:10 от 3200 ₸
Pixel Cinema г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D, KZ
12:35 от 3000 ₸ 17:00 от 3000 ₸
2D, RU
13:30 от 3000 ₸ 16:30 от 3000 ₸ 19:10 от 3000 ₸ 21:15 от 3000 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Мама
Мама
2026, Казахстан, драма
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
2025, США, биография, драма
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Так над зрителями даже Netflix не издевается: так сколько же серий в турецком сериале «Между»
Зрители думали, что спин-оффы по «Игре престолов» закончились, но нет: грядет самый грандиозный проект — в виде фильма
Если обожаете «Метод», то эти 3 российских сериала пропустить нельзя: везде детективы с необычным подходом
«Ешь, молись, люби» по-русски: 8 марта обязательно посмотрю драмеди «К себе нежно»
Атмосфера СССР и сильный актерский состав: обожаю сериал «Березка» — никакого «мрачняка», а Усатова хороша
«Стремно сказать»: звезда «Аутсорса» и «Трассы» Данил Стеклов признался, какие фильмы пересматривал чаще всего — Балабанов в топе
Страшнее «Метода»: увидела анонс этого детективного триллера — теперь очень жду только его
В России запретили: что приготовили создатели нового «Нюрнберга» с Расселом Кроу
Если смешать «Джона Уика» и «Никто», то получится «Нормал»: смотрим трейлер грядущего хита с Оденкерком
От 8 марта до финала в мае: полный график выхода серий «Йеллоустоун: Маршалы» — не пропустите ни одной серии
После «Первого отдела» зрители бежали выключить НТВ, только чтобы не попасть на «Лепилу»: «Не могу видеть Панфилова»
4 турецких сериала, которые стоит посмотреть всем: личный топ Бурака Озчивита — «Великолепный век» тоже в списке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше