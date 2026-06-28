Меню
Киноафиша
Шымкент, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Давление
Расписание сеансов Давление, 2026 в Шымкенте
29 июня 2026
Расписание сеансов Давление, 29 июня 2026 в Шымкенте
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
28
Завтра
29
вт
30
ср
1
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Давление»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
10:00
от 1900 ₸
Kinopark 5 Mega Planet
г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
22:20
от 2300 ₸
23:20
от 2300 ₸
Pixel Cinema
г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D
14:35
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Бишарашки в Индии: В поисках мамы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Супергёрл
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
День разоблачения
Отзывы
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
Колония
Рецензия
Отзывы
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, триллер
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Ночной бизнес
Отзывы
2026, США / Австралия, боевик, триллер, комедия
Обитель зла: Мутация
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Властелины Вселенной
Отзывы
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Давление
Отзывы
2026, Великобритания, драма, военный, исторический
Фанаты 70 лет строили теорию о «Властелине колец», а Толкин посмертно разрушил все одним письмом: куда же делись жены энтов?
После титров «Ходячего замка» история Софи и Хаула только началась: даже беременность будет — и сын котенок
«Здесь столько ляпов!»: главный хит ИВИ «Затмение» закончился, но вот что пишут зрители — и про КГБ, и про Хрущева
Сейчас это средство — яд, а раньше им лечили наложниц в гаремах: в «Великолепном веке» такое, разумеется, не показали
Не только «Мажор»: 3 российских проекта, которые выкупили для адаптации за границей — понятны по всему миру
Проглотите за выходные, но продолжения не будет: 3 лучших мини-сериала за последние десять лет
Первая экранизация главного романа Стругацких с Матвеевым и Колокольниковым: 12 000 любителей фантастики уже добавили в «Буду смотреть»
Несмотря на дружбу с автором, Толкин на дух не переносил «Хроники Нарнии»: его раздражал не только говорящий лев
Именно эти 3 российских сериала привлекли мое внимание на фестивале «Пилот»: таких детективов в России давно не было
«Другой телеканал меня уболтал»: новые «Ментовские войны» все-таки выйдут, но не на НТВ — что сказал Устюгов?
Самые ожидаемые экранизации 2026 года: эти 3 фильма точно не пропущу — новинка от Нолана и не только
Одним мультиком вселенная «Маши и Медведя» не ограничивается: собрали все спин-оффы — а будет еще больше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667