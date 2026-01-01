Меню
Киноафиша Фильмы Простоквашино Расписание сеансов Простоквашино, 2026 в Шымкенте 17 января 2026

Расписание сеансов Простоквашино, 17 января 2026 в Шымкенте

Вся информация о фильме
Завтра 16 сб 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21
Как купить билеты на сеанс фильма «Простоквашино»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D, RU
10:50 от 1900 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
28 лет спустя: Храм из костей
28 лет спустя: Храм из костей
2026, США, ужасы
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Ойын
Ойын
2026, Казахстан, детектив
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Сахарная фабрика
Сахарная фабрика
2025, Индонезия, ужасы, триллер
