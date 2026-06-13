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Следствие ведут овечки
Расписание сеансов Следствие ведут овечки, 2026 в Шымкенте
14 июня 2026
Расписание сеансов Следствие ведут овечки, 14 июня 2026 в Шымкенте
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Как купить билеты на сеанс фильма «Следствие ведут овечки»?
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
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20:50
от 400 ₸
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D
12:55
от 2400 ₸
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