Киноафиша
Фильмы
Спрингстин. Избавь меня от небытия
Расписание сеансов Спрингстин. Избавь меня от небытия, 2025 в Шымкенте
5 ноября 2025
Расписание сеансов Спрингстин. Избавь меня от небытия, 5 ноября 2025 в Шымкенте
2D, RU
15:35
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
