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Киноафиша Фильмы Очень страшное кино 6 Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 2026 в Шымкенте 18 июня 2026

Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 18 июня 2026 в Шымкенте

Билеты
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Сегодня 17 Завтра 18
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Как купить билеты на сеанс фильма «Очень страшное кино 6»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
22:00 от 2300 ₸ 23:00 от 2300 ₸ 00:00 от 2100 ₸ 01:00 от 2100 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
22:00 от 2300 ₸ 23:00 от 2300 ₸ 00:00 от 2100 ₸ 01:00 от 2100 ₸
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