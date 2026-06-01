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Очень страшное кино 6
Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 2026 в Шымкенте
11 июня 2026
Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 11 июня 2026 в Шымкенте
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Как купить билеты на сеанс фильма «Очень страшное кино 6»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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от 400 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
22:00
от 3200 ₸
23:00
от 3200 ₸
00:00
от 2800 ₸
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