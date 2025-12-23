Меню
Киноафиша
Шымкент, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Вечность
Расписание сеансов Вечность, 2025 в Шымкенте
23 декабря 2025
Расписание сеансов Вечность, 23 декабря 2025 в Шымкенте
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
23
Завтра
24
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Вечность»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, RU
16:40
от 1500 ₸
21:05
от 1500 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
00:30
от 1700 ₸
01:30
от 1700 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
10:00
от 1700 ₸
Kinoplexx 9 City Mall
г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
10:50
от 1700 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
ИИ назвал лучшие фильмы для Нового года вместо «Иронии судьбы»: «Осадки в виде фрикаделек», серьезно!?
«Сериал мощный»: почему роль Смолякова в «Агееве» на НТВ называют одной из лучших в его карьере — про «Мосгаз» никто и не вспоминает
Эта фраза в финале «Ходячего замка» открыла новый смысл в аниме: Миядзаки опять удивил всех
Откуда взяли образ жуткого Демогоргона в «Очень странных делах»: страшнее Векны, а нарисует любой ребенок
Есть ли сцены после титров в новом «Аватаре»? Кэмерон припас на конец кое-что поинтереснее
В «Елках 12» будет отсылка к самому первому фильму: да, спустя 15 лет
Хюррем могла не дожить до финала «Великолепного века»: как хасеки чуть не казнили из-за Валиде
Не дошли до кинотеатра? «Алиса в Стране Чудес» с Пересильд выходит онлайн 31 декабря сразу на 5 платформах — вот где смотреть
«Нолан что, снимает продолжение "Тёмного рыцаря"?»: в будущем фильме Нолана нашли копию Бэтмена (фото)
Круглая плоская или треугольная: что творится с грудью мамы Дяди Федора в «Простоквашино» и кто за это в ответе
282 502 031 просмотр и ни капли усталости: почему 44 серия «Маши и Медведя «Раз в году» до сих пор гипнотизирует зрителей (видео)
172,8 млн за уикенд: «Ёлки 12» №1 в российском прокате — обошли «Невероятные приключения Шурика» и «Волчок»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667