Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Вечность Расписание сеансов Вечность, 2025 в Шымкенте 20 декабря 2025

Расписание сеансов Вечность, 20 декабря 2025 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 19 Завтра 20 вс 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Вечность»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, RU
16:40 от 2600 ₸ 21:05 от 3000 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
10:00 от 2400 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
10:50 от 2400 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Ассасин: Смертельная битва
Ассасин: Смертельная битва
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Крушитель
Крушитель
2025, США, биография, драма
Тихая ночь, смертельная ночь
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Океан чудес
Океан чудес
2023, Китай, приключения, анимация, драма
«Эти фильмы я смотрю как “Отче наш”»: заслуженный артист России Алексей Огурцов — о кино, без которого не бывает Нового года
«Невозможно слушать его бормотание»: как Андрей Смоляков стал главной претензией к «Оперативной памяти» — зрители негодуют
По 2 серии в день и без передышки: НТВ включил режим «залпом» для сериала «Тайный советник» — график выхода на ТВ
Рейтинг 8.1 и место в топ-250: этот сериал с Колесниковым оценили так же высоко, как «Первый отдел» — герой не в органах, но сотрудничает с ними
Миллионы просмотров и рейтинги выше 8.0: какие российские сериалы стали главными хитами года по версии ИРИ — и да, «Константинополь» в списке
Не финал, а антракт: точные даты выхода оставшихся серий 2 сезона «Постучись в мою дверь в Москве» в 2026 году
Apple TV+ сделал невозможное, когда взялся экранизировать Айзека Азимова: теперь этот сериал — хит на уровне «Дюны»
«Мама покупала конфеты и подвешивала на ёлку»: Ирина Безрукова — о советском Новом годе, семейных традициях и умении радоваться без шампанского
Без споров и сенсаций: зрители выбрали лучшую актрису 2025 года — у нее 26% голосов
Опальная дочь Сулеймана, о которой в «Великолепном веке» словно забыли: но ее реальная могила говорит всю правду
Не Москва и не Питер: у «Волшебного участка» появится спин-офф про город гномов — сериал сделали с помощью ИИ
5,3 млн зрителей выбрали эту комедию — сериал обошел почти все драмы года, включая и «Ландыши», и «Камбэк»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше