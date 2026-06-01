Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Мандалорец и Грогу Расписание сеансов Мандалорец и Грогу, 2026 в Шымкенте 24 июня 2026

Расписание сеансов Мандалорец и Грогу, 24 июня 2026 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Мандалорец и Грогу»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D
14:25 от 1500 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
10:40 от 2400 ₸
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
День разоблачения
День разоблачения
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
Хотя бы кинода 4
Хотя бы кинода 4
2026, Казахстан, комедия
Mangyshlaq express. Пойыздағы паника
Mangyshlaq express. Пойыздағы паника
2026, Казахстан, комедия
Папасының қызы
Папасының қызы
2026, Казахстан, комедия
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Властелины Вселенной
Властелины Вселенной
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Давление
Давление
2026, Великобритания, драма, военный, исторический
Оно. Ночной кошмар
Оно. Ночной кошмар
2026, США, триллер
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Не «Первым отделом» единым: 3 культовых сериала НТВ, которые ничуть не хуже хита с Колесниковым
Главный конкурент сериала «Извне» — фильм из России: только вместо Бойда зрителей ждет Никита Кологривый
Эти российские сыщики дадут фору Шерлоку Холмсу: 2 детективных сериала, от которых сложно оторваться
Когда Аронова говорит, что эти 3 российских сериала — лучшие, стоит поверить: идеальный список на выходные
Главный конкурент «Пацанов» после финала: включайте этот сериал, если душа требует крови и отрубленных голов
Всего одна серия 3 сезона, а «Дом дракона» уже лихо перекроил оригинал Мартина: нашли три главных отличия от книги
В «Великолепном веке» показали драму, а что говорят историки о смертельной болезни Хюррем? Некоторые даже грешат на простую ангину
«Хочу — халву ем», хочу — тест по «Девчатам» прохожу: ответьте на 5 вопросов и проверьте, как хорошо вы знаете этот фильм
Хочу стереть память и заново посмотреть эти 3 сериала 2026 года: только включила — и залипла до финала
Ушла в лес умирать в одиночестве: что стало с Арвен после финала «Властелина колец»
С отпускным тестом «вечер перестает быть томным»: вот вам 6 летних кадров из советских фильмов — сможете угадать, откуда они?
За четыре дня стал хитом Netflix №1 во всем мире: любители напряженных детективов проглатывают этот сериал за вечер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше