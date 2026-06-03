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Киноафиша Фильмы Мандалорец и Грогу Расписание сеансов Мандалорец и Грогу, 2026 в Шымкенте 5 июня 2026

Расписание сеансов Мандалорец и Грогу, 5 июня 2026 в Шымкенте

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Как купить билеты на сеанс фильма «Мандалорец и Грогу»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D
12:15 от 1700 ₸ 14:50 от 1900 ₸
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