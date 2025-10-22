Меню
Киноафиша
Фильмы
Дракула
Расписание сеансов Дракула, 2025 в Шымкенте
22 октября 2025
Расписание сеансов Дракула, 22 октября 2025 в Шымкенте
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
21
Завтра
22
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Дракула»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D
23:40
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Бэмби: Лесной кошмар
Отзывы
2024, Великобритания, ужасы, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ледяной предел
Отзывы
2025, США, триллер
Кролик Момо. Большая погоня
Отзывы
2025, Турция, анимация
Мокрячок Попай
Отзывы
2025, США, ужасы
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Опасные связи
Рецензия
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив, триллер
