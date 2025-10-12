Тут не только «Наруто», «Магическая битва» и «Атака титанов»: 8 японских аниме с самыми высокими рейтингами в мире

«Побег из Шоушенка» солгал нам всем: тайна преступления Реда, о которой Фрэнк Дарабонт решил умолчать в кино

Почему «Семнадцать мгновений весны» назвали именно так — и что за этим числом на самом деле скрывается? Объясняем на пальцах

Что смотрит Елена Лядова, звезда «Измены» и «Тысяча "нет" и одно "да"»: 5 сериалов, которые вдохновляют одну из лучших актрис России

Кем на самом деле был Король Ночи? ИИ дал версию, которая переворачивает все, что мы знали об «Игре престолов»

Как размножаются на’ви из «Аватара»: разбираемся, зачем им светящиеся хвосты и что у них общего с USB-портами

«Слово пацана» - о том, как всё начиналось. «Казино» - как всё закончилось: сериал с Хабенским покажет СССР в эпоху его развала

Гимли из «Властелина колец» не зря махал топором: тайна оружия гномов оказалась глубже, чем кажется

Русский ответ «Терминатору»: сериал с роботами-андроидами вернется на экраны с 3 сезоном

«Я залпом за 1 неполный день его просмотрела и была в восторге!»: этот сильный мини-сериал Netflix невозможно выключить после первого эпизода

Вероятность 60%: ИИ рассказал, как погибнет человечество — все предсказано в этом фильме 2015 года