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Грязные деньги
Расписание сеансов Грязные деньги, 2025 в Шымкенте
24 июня 2026
Расписание сеансов Грязные деньги, 24 июня 2026 в Шымкенте
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Как купить билеты на сеанс фильма «Грязные деньги»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D
21:55
от 1500 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
20:00
от 2300 ₸
21:00
от 2300 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
19:50
от 2300 ₸
20:50
от 2300 ₸
Kinopark 5 Mega Planet
г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
22:20
от 2300 ₸
23:20
от 2300 ₸
Kinoplexx 9 City Mall
г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
21:10
от 2300 ₸
22:10
от 2300 ₸
23:20
от 2300 ₸
00:20
от 2300 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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Отзывы
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