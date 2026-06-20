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Киноафиша Фильмы Грязные деньги Расписание сеансов Грязные деньги, 2025 в Шымкенте 21 июня 2026

Расписание сеансов Грязные деньги, 21 июня 2026 в Шымкенте

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Сегодня 20 Завтра 21
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Как купить билеты на сеанс фильма «Грязные деньги»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D
21:50 от 3000 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
21:10 от 2300 ₸ 22:10 от 2300 ₸ 23:20 от 2300 ₸ 00:20 от 2300 ₸
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