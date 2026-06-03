Меню
Киноафиша
Шымкент, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Грязные деньги
Расписание сеансов Грязные деньги, 2025 в Шымкенте
4 июня 2026
Расписание сеансов Грязные деньги, 4 июня 2026 в Шымкенте
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
пт
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Грязные деньги»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Galaxy Cinema Shymkent
г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330
2D
14:10
от 1900 ₸
17:25
от 1900 ₸
19:25
от 2100 ₸
21:25
от 2100 ₸
23:25
от 2100 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
16:00
от 2100 ₸
17:00
от 2100 ₸
20:10
от 2300 ₸
21:10
от 2300 ₸
22:10
от 2300 ₸
23:10
от 2300 ₸
23:40
от 2300 ₸
00:40
от 2300 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
14:20
от 2100 ₸
15:20
от 2100 ₸
17:20
от 2100 ₸
18:20
от 2100 ₸
21:40
от 2300 ₸
22:40
от 2300 ₸
23:10
от 2300 ₸
00:10
от 2300 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Хотя бы кинода 4
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Mangyshlaq express. Пойыздағы паника
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пассажир
Отзывы
2026, США, ужасы
Бабай
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Құт
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Мечтать не вредно
Отзывы
2026, Франция / Канада, комедия, спорт, биография, мелодрама
Паранормальное явление. Сеул
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы
Эти 3 советские сказки сейчас называют «кринжем»: молодежи даже смотреть на такое неловко
Когда вымысел стал реальностью: катастрофа, из-за которой Майкл Бэй переделал «Армагеддон» уже после его выхода
Эти 6 научно-фантастических аниме затянут вас в антиутопию с головой: показывают будущее без прикрас
Эту сцену из «Игры престолов» обсуждают до сих пор: а ведь Тайвин на самом деле не собирался казнить Тириона
«Вжимался в кресло»: в Сети выбрали три фильма СССР, которые пугали в детстве до чертиков
Когда сценаристы сошли с ума: 7 фантастических сериалов, которые превратились в путаницу — хотя поначалу их принимали с восторгом
Минимум диалогов, но от этого еще страшнее: 3 фильма ужасов, в которых даже тишина — монстр
Те самые красавицы у царского стола: как сложилась жизнь девушек из «Ивана Васильевича», которыми мы любовались на пирушке
5 мистических сериалов Netflix, от которых невозможно оторваться: «Тьма» — еще не самый сильный
Автомобили из советских фильмов, которые до сих пор выглядят круто — а под №5 настоящий шедевр!
«Кипящий борщ из советской романтики»: зарубежные критики описали советские фильмы — сможете угадать сразу все? (тест)
Голлум так обожал «мою прелесть», но при этом практически не надевал на палец: Толкин очень четко объяснил этот феномен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри боевики в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667