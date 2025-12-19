Меню
Киноафиша Фильмы Океан чудес Расписание сеансов Океан чудес, 2023 в Шымкенте 19 декабря 2025

Расписание сеансов Океан чудес, 19 декабря 2025 в Шымкенте

Вся информация о мультфильме
Сегодня 19 Завтра 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Океан чудес»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, RU
10:20 от 2400 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D, RU
14:45 от 1900 ₸
