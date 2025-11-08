Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Хищник: Планета смерти Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 2025 в Шымкенте 8 ноября 2025

Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 8 ноября 2025 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 сб 8 вс 9 пн 10 вт 11 ср 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Хищник: Планета смерти»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D, RU
11:00 от 2100 ₸ 13:05 от 2100 ₸ 15:10 от 2300 ₸ 17:15 от 2300 ₸ 19:20 от 2500 ₸ 21:25 от 2500 ₸ 23:30 от 2500 ₸
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Охота за тенью
Охота за тенью
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Пушистые каникулы
Пушистые каникулы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
«Хорош Янковский, да только толку мало»: зрители спорят, что не так с новым российским сериалом о бывшем криминальном авторитете
Критики считают эту комедию одной из лучших, а вы могли пропустить: фильм с 92% «свежести» и Уизерспун — речь не про «Блондинку в законе»
Без Бокова Янковского, зато с Петровым: «Фишер» с 42 млн просмотров возвращается в новом составе — Wink все официально подтвердил
Как эльфы называли Цири в «Ведьмаке»? Тайна ее двух имен хранит пророчество о судьбе мира
Что было с Джеком после «Титаника»? Зрители уверены: он выжил, сбежал от Розы и стал героем другого фильма
«Я не знаю, сколько дней я плакал»: создатели «Очень странных дел» объяснили, почему финал разделили на три части
Зачем Косой выпил шампунь в «Джентльменах удачи» — и почему Хмырь хохотал как не в себя, а Трошкин едва не упал в обморок
Главные продолжения ноября: 5 новых российских сериалов, у которых полно фанатов — тут только на игру Куценко и Кяро стоит глянуть
Сколько весил шлем из «Джентльменов удачи»? Явно не пять килограммов двести сорок три грамма
Планету Плюк нашли в реальности: вот где Данелия снимал «Кин-дза-дза!» и собирал пепелац на свалке
36 лет смотрите «Симпсонов», но не догадывались, почему у героев по 4 пальца на руках? Есть только одно исключение в культовом мультике
Онлайн стартовал, телеэфир на подходе: 25-й сезон «Тайн следствия» начался со взрыва на юбилее Зои — то ли еще будет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше