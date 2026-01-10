Меню
Пять ночей с Фредди 2
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Шымкенте
11 января 2026
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 11 января 2026 в Шымкенте
Сегодня
10
Завтра
11
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, RU
19:50
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
