Киноафиша Фильмы Пять ночей с Фредди 2 Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Шымкенте 5 декабря 2025

Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 5 декабря 2025 в Шымкенте

Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, RU
10:40 от 5000 ₸ 12:15 от 2400 ₸ 14:35 от 2600 ₸ 16:55 от 2600 ₸ 19:15 от 3000 ₸ 20:35 от 7000 ₸ 21:35 от 3000 ₸ 23:55 от 3000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D, RU
10:45 от 1900 ₸ 12:55 от 1900 ₸ 15:05 от 2100 ₸ 17:15 от 2100 ₸ 19:25 от 2300 ₸ 21:35 от 2300 ₸ 23:45 от 2300 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
17:50 от 2800 ₸ 18:50 от 2800 ₸ 19:50 от 3200 ₸ 20:50 от 3200 ₸ 22:00 от 3200 ₸ 23:00 от 3200 ₸ 23:30 от 3200 ₸ 00:10 от 2800 ₸ 00:30 от 3200 ₸ 01:10 от 2800 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
16:40 от 2800 ₸ 17:40 от 2800 ₸ 18:40 от 3200 ₸ 19:40 от 3200 ₸ 21:10 от 3200 ₸ 22:10 от 3200 ₸ 23:10 от 3200 ₸ 00:10 от 3200 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
12:30 от 3500 ₸ 14:40 от 4000 ₸ 15:40 от 4000 ₸ 16:50 от 4000 ₸ 17:50 от 4000 ₸ 19:00 от 4500 ₸ 20:00 от 4500 ₸ 21:20 от 4500 ₸ 22:20 от 4500 ₸ 23:40 от 4500 ₸ 00:40 от 4500 ₸
