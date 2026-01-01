Меню
Киноафиша
Шымкент, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Буратино
Расписание сеансов Буратино, 2026 в Шымкенте
17 января 2026
Расписание сеансов Буратино, 17 января 2026 в Шымкенте
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Завтра
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Буратино»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Galaxy Cinema Shymkent
г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330
2D, RU
14:00
от 2100 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
28 лет спустя: Храм из костей
Отзывы
2026, США, ужасы
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Сахарная фабрика
Отзывы
2025, Индонезия, ужасы, триллер
4 легких российских сериала, которые помогут дождаться весны: хватит на все оставшиеся 44 дня
Не просто кабинет Калугиной: где и кем на самом деле работали герои «Служебного романа»
Фанаты ждали, и это свершилось: когда выйдет 1 серия 2 сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
Даже жертву Оди в конце обесценили: 3 персонажа «Очень странных дел», которым сделали ужасный финал
НТВ 18 января выдаст зрителям мини-сериал с Епифанцевым: всего 4 серии, а по накалу страстей переплюнет даже «Невского»
Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче
Даже такие сложные истории, как «Дюна», ожили на экране: 5 фильмов, основанных на «не экранизируемых» книгах
Жуткая тайна «Маши и Медведя»: куда исчезли курицы из первой серии — есть две версии и одна из них очень печальная
«Вестерос может быть интересен и без масштабных войн и драконьего огня»: вот чем новинка «Рыцарь Семи Королевств» лучше «Игры престолов»
Студия «Мельница» славится не только «Тремя богатырями»: вот еще 5 мультфильмов, которые нельзя упускать
С черной формой СС «17 мгновений весны» прокололись по-крупному: зрители до сих пор обсуждают этот исторический ляп
Она неслучайно постоянно умничает: сколько лет Зо из «Оранжевой коровы»?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667