Киноафиша
Фильмы
Крик 7
Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Шымкенте
12 марта 2026
Расписание сеансов Крик 7, 12 марта 2026 в Шымкенте
О фильме
Вся информация о фильме
от 400 ₸
Galaxy Cinema Shymkent
г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330
2D
23:45
от 2100 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
10:40
от 1900 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
10:30
от 1900 ₸
Kinopark 5 Mega Planet
г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
10:00
от 1900 ₸
Kinoplexx 9 City Mall
г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
19:20
от 4200 ₸
20:20
от 4200 ₸
