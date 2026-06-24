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Киноафиша Фильмы История игрушек 5 Расписание сеансов История игрушек 5, 2026 в Шымкенте 25 июня 2026

Расписание сеансов История игрушек 5, 25 июня 2026 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 24 Завтра 25 пт 26 сб 27 вс 28 вт 30 ср 1
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «История игрушек 5»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D
10:45 от 1700 ₸ 11:00 от 1700 ₸ 13:00 от 1700 ₸ 15:00 от 1900 ₸ 15:40 от 1900 ₸ 17:00 от 1900 ₸ 19:00 от 2100 ₸ 21:00 от 2100 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
17:00 от 2100 ₸
2D, KZ
12:20 от 1900 ₸ 16:00 от 2100 ₸
2D, RU
10:30 от 1900 ₸ 14:10 от 2100 ₸ 15:10 от 2100 ₸ 17:50 от 2300 ₸ 18:50 от 2300 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KZ
11:00 от 1900 ₸ 14:40 от 2100 ₸
2D, RU
12:00 от 1900 ₸ 13:50 от 1900 ₸ 14:50 от 1900 ₸ 15:40 от 2100 ₸ 16:40 от 2100 ₸ 17:30 от 2100 ₸ 18:30 от 2100 ₸ 19:30 от 2300 ₸ 20:30 от 2300 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KK
18:10 от 2100 ₸
2D, KZ
13:10 от 1900 ₸ 15:10 от 2100 ₸ 17:10 от 2100 ₸
2D, RU
10:20 от 1900 ₸ 12:10 от 1900 ₸ 14:10 от 2100 ₸ 16:10 от 2100 ₸ 18:20 от 2300 ₸ 19:20 от 2300 ₸ 20:20 от 2300 ₸ 21:20 от 2300 ₸
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