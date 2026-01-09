Меню
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Шымкенте 9 января 2026

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 9 января 2026 в Шымкенте

Сегодня 9 Завтра 10 вс 11 пн 12 вт 13 ср 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
15:20 от 2600 ₸ 22:45 от 3000 ₸
2D, RU
11:35 от 2400 ₸ 19:00 от 3000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D, RU
11:00 от 1700 ₸ 14:45 от 1900 ₸ 18:25 от 2100 ₸ 22:05 от 2100 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
11:50 от 2600 ₸ 15:20 от 3000 ₸ 16:20 от 3000 ₸ 18:50 от 3400 ₸ 19:50 от 3400 ₸ 22:20 от 3400 ₸ 23:20 от 3400 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
14:40 от 2600 ₸
2D, KZ
13:40 от 2600 ₸
2D, RU
12:00 от 2600 ₸ 13:00 от 2600 ₸ 15:40 от 3000 ₸ 16:40 от 3000 ₸ 17:20 от 3000 ₸ 18:20 от 3000 ₸ 19:00 от 3400 ₸ 20:00 от 3400 ₸ 20:50 от 3400 ₸ 21:50 от 3400 ₸ 22:30 от 3400 ₸ 23:30 от 3400 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KZ
10:10 от 2600 ₸
2D, RU
11:40 от 2600 ₸ 13:40 от 2600 ₸ 14:40 от 2600 ₸ 15:10 от 3000 ₸ 16:10 от 3000 ₸ 17:10 от 3000 ₸ 18:10 от 3000 ₸ 18:40 от 3400 ₸ 19:40 от 3400 ₸ 20:40 от 3400 ₸ 21:40 от 3400 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KZ
10:20 от 2600 ₸
2D, RU
12:20 от 2600 ₸ 13:20 от 2600 ₸ 13:50 от 2600 ₸ 14:50 от 3000 ₸ 15:50 от 3000 ₸ 16:30 от 4000 ₸ 16:50 от 3000 ₸ 17:20 от 3000 ₸ 17:30 от 4000 ₸ 18:20 от 3400 ₸ 19:20 от 3400 ₸ 20:10 от 4500 ₸ 20:20 от 3400 ₸ 20:50 от 3400 ₸ 21:10 от 4500 ₸ 21:50 от 3400 ₸ 22:50 от 3400 ₸
Pixel Family Cinema г. Шымкент, ​ул. Т. Рыскулова 49А, ТРЦ «Север», 3-й этаж
2D, RU
16:20 20:00
