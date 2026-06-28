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Киноафиша Фильмы Властелины Вселенной Расписание сеансов Властелины Вселенной, 2026 в Шымкенте 29 июня 2026

Расписание сеансов Властелины Вселенной, 29 июня 2026 в Шымкенте

Билеты
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Сегодня 28 Завтра 29 вт 30 ср 1
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Как купить билеты на сеанс фильма «Властелины Вселенной»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
13:00 от 1900 ₸ 14:00 от 1900 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
10:30 от 1900 ₸
Pixel Cinema г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D
15:15 от 4500 ₸ 19:10 от 3000 ₸ 23:40 от 3000 ₸
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