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Властелины Вселенной
Расписание сеансов Властелины Вселенной, 2026 в Шымкенте
28 июня 2026
Расписание сеансов Властелины Вселенной, 28 июня 2026 в Шымкенте
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Как купить билеты на сеанс фильма «Властелины Вселенной»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D
10:45
от 3000 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
12:30
от 1900 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
13:00
от 1900 ₸
14:00
от 1900 ₸
Kinopark 5 Mega Planet
г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
10:30
от 1900 ₸
Kinoplexx 9 City Mall
г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
10:10
от 2400 ₸
12:50
от 2400 ₸
13:50
от 2400 ₸
15:30
от 2600 ₸
16:30
от 2600 ₸
Pixel Cinema
г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D
15:15
от 4500 ₸
19:10
от 3000 ₸
23:40
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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