Меню
Киноафиша
Шиели, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Абай бол
Расписание сеансов Абай бол, 2026 в Шиели
21 февраля 2026
Расписание сеансов Абай бол, 21 февраля 2026 в Шиели
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
20
Завтра
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
чт
26
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Абай бол»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Aizhuldyz Cinema
Кызылординская область, Шиелийский район, поселок Шиели, ТЦ «Береке» 1, 3 этаж, ул. Абылайхан 2 ·
2D, KZ
16:00
от 1500 ₸
20:00
от 1500 ₸
23:45
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
У этих 2 советских фильмов совсем неправильные названия: зрители не замечали десятилетиями, а ведь ошибся даже Гайдай
Сюжет не хуже «Фишера»: этот криминальный детектив основан на реальных событиях — «Папина дочка» сыграла блестяще
В Сети уверены, что принц Чарминг из «Шрэка» — точно не сын Феи: достаточно одного взгляда на экран, чтобы найти его реальную мать
Понравился темный вайб «Метода»? Мрачный мини-сериал «Самка богомола» на 8 серий с рейтингом 7,9 встряхнет вас
Уже на финишной прямой: сколько серий осталось у «Полной совместимости» и когда финал
Смысл названия «Хрустального» поняли не все зрители: дело не в городе, а в Антоне Васильеве
Prime Video в феврале выпустил настоящую «бомбу»: всего 8 серий по 50 минут — идеально для запойного уикэнда
«Кэрри» Стивена Кинга возвращается: Prime Video готовит самую мистическую премьеру осени 2026 — тут подробности о мини-сериале
Так вот зачем на самом деле Боран вернулся в «Далекий город»: это признали даже его хейтеры
«Мумия» возвращается: новый хоррор от режиссера «Восстания зловещих мертвецов» получил большой трейлер и дату выхода
Лучшей роли Джоли не придумаешь: детектив покруче сериалов НТВ – финал бесподобен
«Ком в горле от того, что произошло»: 4 серия «Детей перемен» ломает даже самых стойких фанатов (спойлеры)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667