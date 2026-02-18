Меню
Киноафиша
Фильмы
Ғашықпын саған
Расписание сеансов Ғашықпын саған, 2026 в Шиели
21 февраля 2026
Расписание сеансов Ғашықпын саған, 21 февраля 2026 в Шиели
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
18
Завтра
19
пт
20
сб
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ғашықпын саған»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Aizhuldyz Cinema
Кызылординская область, Шиелийский район, поселок Шиели, ТЦ «Береке» 1, 3 этаж, ул. Абылайхан 2 ·
2D, KZ
17:45
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
