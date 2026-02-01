Меню
Фильмы
Ғашықпын саған
Расписание сеансов Ғашықпын саған, 2026 в Шиели
16 февраля 2026
Расписание сеансов Ғашықпын саған, 16 февраля 2026 в Шиели
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ғашықпын саған»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Aizhuldyz Cinema
Кызылординская область, Шиелийский район, поселок Шиели, ТЦ «Береке» 1, 3 этаж, ул. Абылайхан 2 ·
2D, KZ
17:00
от 1500 ₸
23:50
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
