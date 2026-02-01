Меню
Киноафиша Фильмы Қолымнан ұста Расписание сеансов Қолымнан ұста, 2026 в Шиели 2 марта 2026

Расписание сеансов Қолымнан ұста, 2 марта 2026 в Шиели

Вся информация о фильме
чт 26 пт 27 сб 28 вс 1 пн 2
Aizhuldyz Cinema Кызылординская область, Шиелийский район, поселок Шиели, ТЦ «Береке» 1, 3 этаж, ул. Абылайхан 2 ·
2D, KZ
14:15 от 1500 ₸
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
