Киноафиша
Фильмы
Қолымнан ұста
Расписание сеансов Қолымнан ұста, 2026 в Шиели
27 февраля 2026
Расписание сеансов Қолымнан ұста, 27 февраля 2026 в Шиели
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
чт
26
пт
27
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Қолымнан ұста»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Aizhuldyz Cinema
Кызылординская область, Шиелийский район, поселок Шиели, ТЦ «Береке» 1, 3 этаж, ул. Абылайхан 2 ·
2D, KZ
14:15
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
