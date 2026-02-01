Меню
Киноафиша Фильмы Қолымнан ұста Расписание сеансов Қолымнан ұста, 2026 в Шиели 26 февраля 2026

Расписание сеансов Қолымнан ұста, 26 февраля 2026 в Шиели

Билеты
Вся информация о фильме
чт 26 пт 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Қолымнан ұста»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Aizhuldyz Cinema Кызылординская область, Шиелийский район, поселок Шиели, ТЦ «Береке» 1, 3 этаж, ул. Абылайхан 2 ·
2D, KZ
14:15 от 1500 ₸
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
