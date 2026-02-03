Меню
Киноафиша
Шиели, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Қолымнан ұста
Расписание сеансов Қолымнан ұста, 2026 в Шиели
8 февраля 2026
Расписание сеансов Қолымнан ұста, 8 февраля 2026 в Шиели
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Қолымнан ұста»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Aizhuldyz Cinema
Кызылординская область, Шиелийский район, поселок Шиели, ТЦ «Береке» 1, 3 этаж, ул. Абылайхан 2 ·
2D, KZ
16:00
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667