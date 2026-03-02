Меню
Киноафиша
Шиели, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 2025 в Шиели
6 марта 2026
Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 6 марта 2026 в Шиели
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
2
Завтра
3
ср
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Aizhuldyz Cinema
Кызылординская область, Шиелийский район, поселок Шиели, ТЦ «Береке» 1, 3 этаж, ул. Абылайхан 2 ·
2D, KZ
23:25
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Эти фильмы даже американцам показать не стыдно: Михалков советует иностранцам ленту с Колесниковым из «Первого отдела»
Эти 4 комедии точно не стоит пропускать в кино в марте: №2 добавили в «буду смотреть» 800 тысяч человек
Не Брагин и не Шибанов: именно этот герой «Первого отдела» «вызывает наибольшее отвращение» — и это комплимент актеру
В этих 3 картинах по Стивену Кингу нет ни капли хоррора: и это к лучшему — наконец, все рейтинги выше 7
«Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея
Дания, Канада и США: неожиданные детективные находки для тех, кто устал от банальных расследований
Т-1000 не убил Сару Коннор в финале «Терминатора»: разбираемся, это хитрый план или сценарный ляп?
Не только вечный Брагин: эти 3 сериала с Иваном Колесниковым не стоит упускать — стал украшением
«Залипательные» мини-сериалы от Okko, от которых сложно оторваться: а в киноленте №1 играет Янковский — рекомендую
«Первому отделу» пришлось подвинуться: ТОП-3 проекта на ИВИ, которые зрители смотрят прямо сейчас
Во всех фильмах Гайдая — Шурик не тот же самый? В Сети выяснили, что общего у героя советских хитов и сказочного Ивана-царевича
Дойдет даже до убийства Талькова: стало известно, что покажут в 6 сезоне «Первого отдела»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667