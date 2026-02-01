Меню
Чарли чудо-пёс
Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 2026 в Шиели
28 февраля 2026
Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 28 февраля 2026 в Шиели
Вся информация о мультфильме
Завтра
23
вт
24
ср
25
чт
26
пт
27
сб
28
вс
1
Aizhuldyz Cinema
Кызылординская область, Шиелийский район, поселок Шиели, ТЦ «Береке» 1, 3 этаж, ул. Абылайхан 2 ·
2D, RU
10:20
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
