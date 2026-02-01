Меню
Киноафиша Фильмы Чарли чудо-пёс Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 2026 в Шиели 24 февраля 2026

Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 24 февраля 2026 в Шиели

Вся информация о мультфильме
Завтра 20 сб 21 вс 22 пн 23 вт 24 ср 25
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Чарли чудо-пёс»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Aizhuldyz Cinema Кызылординская область, Шиелийский район, поселок Шиели, ТЦ «Береке» 1, 3 этаж, ул. Абылайхан 2 ·
2D, RU
12:00 от 1500 ₸
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
