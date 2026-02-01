Меню
Фильмы
Железо
Расписание сеансов Железо, 2026 в Семее
23 февраля 2026
Расписание сеансов Железо, 23 февраля 2026 в Семее
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
23
вт
24
ср
25
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Железо»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Dastan Cinema 3D
г. Семей, ул. Ленина, 2
2D, RU
10:30
