Киноафиша
Фильмы
Тәубе
Расписание сеансов Тәубе, 2026 в Семее
28 января 2026
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Сегодня
22
Завтра
23
сб
24
вс
25
пн
26
вт
27
ср
28
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Тәубе»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Qazyna Cinema
Семей, улица Шугаева, 28
2D, KZ
15:00
от 1600 ₸
16:55
от 4000 ₸
20:25
от 1600 ₸
Rabbit Cinema
г. Семей, улица Бозтаева, 44/2, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, KZ
15:15
от 1600 ₸
18:40
от 1600 ₸
20:15
от 1600 ₸
23:55
от 1600 ₸
