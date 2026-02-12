Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Рай под ногами матерей 2: Письмо матери Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 2025 в Семее 18 февраля 2026

Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 18 февраля 2026 в Семее

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Rabbit Cinema г. Семей, улица Бозтаева, 44/2​, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, KZ
10:00 от 1600 ₸ 20:15 от 1600 ₸ 21:35 от 4000 ₸
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Улыбка. Зарождение зла
Улыбка. Зарождение зла
2024, Индонезия, ужасы, триллер
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
«Этот мультик добру не научит»: за что все так невзлюбили 6 эпизод «Маши и Медведя» — на YouTube 521 000 000 просмотров и куча хейта
«Очень странные дела» получат «скрытый сезон»: анимационный спин-офф сериала Netflix расскажет о «потерянной главе»
Настолько реалистично, что приезжала полиция: как снимали 5 сезон «Первого отдела» — премьера уже 16 февраля в 20:00 на НТВ
Когда сил нет смотреть «мрачняк» — это идеал: всего 126 минут, а настроение поднимет на год вперед
Этот сериал от авторов «Ментовских войн» даже круче истории Шилова: рейтинг 8,1 и одна из лучших ролей в карьере Боярской
Рейтинг 8.0 дан не просто так: эти 3 сериала НТВ вы могли не заметить — на замену «Первому отделу» и с любимым Фомой
Угадайте русский фильм по его названию за границей: 6 вопросов со звездочкой — тест для самых пытливых
Культовый роман Кинга экранизировали трижды, но эта версия будет особенной: новая «Мгла» останется верной канону, но что с финалом?
Без «Невского» и «Первого отдела»: кинокритик назвал лучшие российские детективы последних лет — есть один с Васильевым и со Стояновым
Режиссер «Адмиралъ» и «Союза Спасения» взялся за историю Петра I: в главных ролях Бикович, Добронравов, но кто играет императора?
Что на самом деле связывает Хранительницу и деда Славу из «Вампиров средней полосы»: звезды молчат об этом полвека
Миллионы зрителей жаждут продолжения: когда покажут 5 серию «Рыцаря семи королевств»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше