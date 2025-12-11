«Вернули дух старых боевиков»: первые зрители даже не ожидали, что их так зацепит «Тропа гнева» со звездой «Мажора»

97% на Rotten Tomatoes — и ноль шансов оторваться: «Достать ножи: Воскрешение покойника» уже считают лучшим в трилогии

НТВ включило 8 сезон «Скорую помощь» в плотную сетку: зрители смотрят 8 сезон почти каждый день — вот как выходят эпизоды

Родители смотрят и нервно смеются: почему 90 серия «Лучшая няня на свете» «Маши и Медведя» набрала 27 131 362 просмотров на YouTube

Без визы — к настоящим «Горам Аллилуйя»: где именно в Китае снимали «Аватара» и почему туда сейчас не пробиться туристам

В Голливуде впервые снимут свою версию «Мастера и Маргариты»: кого сыграет в ленте Джонни Депп

Главная плакса гарема: в «Великолепном веке» Махидевран все время рыдала, и авторы сделали это специально — в жизни она была другой

Смех Петрова снова звучит в кадре: о чем фильм «Весельчак У» по вселенной Булычёва и какие тайны откроются зрителям

«Беремена в 16», привет: сколько лет Любаве, Настасье и Аленушке в «Трех богатырях»? Вы удивитесь, узнав правду

НТВ меняет курс: какие сериалы готовят к эфиру после крупных премьер этого года — список уже впечатляет

Почему конец сериала «Хирург» получился таким мрачным и открытым — продюсер объяснил, что случилось за кадром