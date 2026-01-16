Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Синистер. Первое проклятие Расписание сеансов Синистер. Первое проклятие, 2025 в Семее 19 января 2026

Расписание сеансов Синистер. Первое проклятие, 19 января 2026 в Семее

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 16 Завтра 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Синистер. Первое проклятие»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Rabbit Cinema г. Семей, улица Бозтаева, 44/2​, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, RU
23:30 от 4000 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
28 лет спустя: Храм из костей
28 лет спустя: Храм из костей
2026, США, ужасы
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Жуткая тайна «Маши и Медведя»: куда исчезли курицы из первой серии — есть две версии и одна из них очень печальная
2026 год только начался, а стриминги уже выдали 3 хита, которые не отпускают до финальных титров: идеальны на вечер
С первой минуты возненавидела этого персонажа Fallout и до сих пор бешусь при его виде: но он — самое честное воплощение Пустоши
11 часов это не предел: Питер Джексон наконец прокомментировал слух о самой большой версии «Властелина колец»
«В какой семье ужинали картошкой в мундире?»: зрители разобрали сериал «За полчаса до весны» про «Песняров» на молекулы
Всего 3 часа 30 минут, а этот мини-сериал уже считают главным открытием 2026 года: Netflix высоко задрал планку для детективов
Этот момент в «Кольцах власти» напугал меня до жути: сильнее логова Шелоб и полчищ орков во «Властелине колец»
«Вестерос может быть интересен и без масштабных войн и драконьего огня»: вот чем новинка «Рыцарь Семи Королевств» лучше «Игры престолов»
Во 2 сезоне «Оно: Добро пожаловать в Дерри» мы наконец-то узнаем всю правду о Пеннивайзе: спойлеры от самого Билла Скарсгарда
Не отпускает после «Переходного возраста»? Понимаю как никто! Эти сериалы стоит включить следующими
Один из самых обсуждаемых фильмов 2025 года вышел в цифре: вот где сейчас показывают «Авиатор» с Хабенским и Горбатовым
Жива ли Макс в финале «Очень странных дел»? Если вы не боитесь спойлеров и не смотрели сериал до конца, вот честный ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше