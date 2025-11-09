Меню
Киноафиша Фильмы Gold'n Рахат Расписание сеансов Gold'n Рахат, 2025 в Семее 9 ноября 2025

Расписание сеансов Gold'n Рахат, 9 ноября 2025 в Семее

Сегодня 7 Завтра 8 вс 9 пн 10 вт 11 ср 12
Rabbit Cinema г. Семей, улица Бозтаева, 44/2​, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, KZ
12:05 от 1600 ₸ 19:05 от 1600 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Adal
Adal
2025, Казахстан, драма
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Пушистые каникулы
Пушистые каникулы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
